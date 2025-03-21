Генштаб спростував звинувачення Росії у обстрілі газової станції «Суджа»

Генштаб назвав звинувачення Росії щодо «Суджі» безпідставними.

Фото: АрміяInform

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Генеральний штаб Збройних сил України спростував заяви Росії про те, що українські війська обстріляли газовимірювальну станцію «Суджа», розташовану на російській території Курської області. У Генштабі назвали ці звинувачення безпідставними.

«Російська федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції «Суджа». Ці звинувачення безпідставні», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що сама станція вже неодноразово піддавалася атакам з боку російських військ, зокрема, влітку минулого року вона була обстріляна керованими авіабомбами, а три дні тому — знову зазнала ударів від російських військових з використанням КАБів. Також було зазначено, що російські війська неодноразово використовували труби магістрального газогону для переміщення своїх підрозділів.

«Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії», — додали в Генштабі, підкресливши, що Росія продовжує поширювати фейки і намагається ввести в оману міжнародну спільноту.

Як раніше повідомлялося, на російській газовій станції «Суджа» стався вибух та виникла масштабна пожежа.

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