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На кордоні Курської та Сумської областей горить ГВС «Суджа» – фото та відео

09:13, 21 березня 2025
На російській газовій станції «Суджа» стався вибух та виникла масштабна пожежа.
На кордоні Курської та Сумської областей горить ГВС «Суджа» – фото та відео
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На російській газовимірювальній станції «Суджа», через яку до Європи транспортувався газ, виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними росЗМІ, по об’єкту завдано удару, після чого стався вибух і загорівся газопровід. Над місцем інциденту було видно яскраву заграву, а стовп вогню помітний навіть з Курська. Офіційних заяв від російської влади поки що немає.

Газовимірювальна станція «Суджа» була ключовим пунктом транзиту російського газу через територію України після припинення поставок через ГВС «Сохранівка» у травні 2022 року. Вона є частиною газопроводу діаметром 1420 мм, який використовувався для експорту палива до Європи.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію. Відновлення можливе лише за запитом Європейської комісії, якщо газ не буде російським. Водночас Україна продовжує транзит російської нафти відповідно до міжнародних зобов’язань.

 

Фото та відео: Телеграм-канали

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