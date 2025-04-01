Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС у 2025 році – Шмигаль

За словами прем’єра, Україна завершує підготовку до переговорів з ЄС.

Фото: Тelegram / Денис Шмигаль

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що у першій половині 2025 року Україна відкриє три перші переговорні кластери щодо вступу в Європейський Союз, а до кінця року – усі шість. Про це він заявив на конференції «Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу», яка відбулася у Києві.

Шмигаль зазначив, що Україна вже завершила двосторонній скринінг у межах трьох кластерів:

«Основи»,

«Внутрішній ринок»,

«Зовнішні відносини».

«Ми очікуємо, що ці переговорні кластери будуть офіційно відкриті в найближчі місяці. Власне, ми сподіваємося, що це станеться в першій половині цього року», – додав Шмигаль.

Очікується, що їх відкриють у найближчі місяці, і це може відбутися вже у першій половині 2025 року.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Україна готова до відкриття всіх шести переговорних кластерів і активно працює над цим. На його думку, жодних реальних перешкод для цього немає, окрім необхідності політичної волі та узгоджених зусиль.

«Ми активно працюємо над досягненням цієї мети. Я впевнений, що для цієї мети немає реальних перешкод. Потрібні лише політична воля та спільна відданість наполегливій роботі. Ми наполегливо працюємо і сподіваюся, що протягом цього року це буде реалізовано. Україна до цього готова», - додав він.

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