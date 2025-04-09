На Львівщині затримали чоловіка, який продавав патрони в інтернеті

Правоохоронці задокументували факти реалізації зловмисником 450 патронів.

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На Львівщині затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів. Про це повідомляє поліція регіону.

Правоохоронці задокументували факти реалізації зловмисником 450 патронів. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Встановлено, що 34-річний мешканець міста Харків розміщував у мережі оголошення про збут «товару». Після оплати на карту, він відправляв посилки «клієнтам» через один із поштових сервісів.

Зловмисника викрили оперативники та слідчі Стрийського районного управління поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури.

Поліцейські задокументували факти незаконної реалізації підозрюваним боєприпасів і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у затриманого: патрони, гільзи, засоби та комплектуючі для перероблення патронів та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

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