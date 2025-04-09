У Львові судитимуть підприємця, який привласнив понад 1,2 млн грн під час ремонту медцентру

Підприємець вказав в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість невірні фактичні об’єми використаного матеріалу та вартість робіт на об’єкті.

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У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 36-річного підприємця. Він привласнив кошти під час поточного ремонту приміщення одного з приватних медичних центрів Львова.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, для цього чоловік, виконуючи будівельні роботи, вніс до офіційних документів неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість вказав невірні фактичні об’єми використаного матеріалу та вартість робіт на об’єкті.

Внаслідок цього суб’єкт господарювання безпідставно отримав понад 1,2 млн грн.

У подальшому, для легалізації прибутку, підприємець переказав ці кошти на особистий банківський рахунок.

За клопотанням прокурора на нерухоме та рухоме майно фігуранта накладено арешт.

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