Во Львове будут судить предпринимателя, который присвоил более 1,2 млн грн во время ремонта медцентра

Предприниматель указал в актах приемки выполненных строительных работ и справках о их стоимости неверные фактические объемы использованного материала и стоимость работ на объекте.

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Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего предпринимателя. Он присвоил деньги во время текущего ремонта помещений одного из частных медицинских центров Львова.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, для этого мужчина, выполняя строительные работы, внес в официальные документы ложные сведения. В частности, в актах приемки выполненных строительных работ и справках о их стоимости указал неверные фактические объемы использованного материала и стоимость работ на объекте.

В результате этого субъект хозяйствования безосновательно получил более 1,2 млн грн.

В дальнейшем, для легализации прибыли, предприниматель перевел эти деньги на личный банковский счет.

По ходатайству прокурора на недвижимое и движимое имущество фигуранта наложен арест.

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