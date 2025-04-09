Во Львовской области задержали мужчину, который продавал патроны в интернете

Правоохранители задокументировали факты реализации злоумышленником 450 патронов.

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Во Львовской области задержали мужчину, которого подозревают в незаконной продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщает полиция региона.

Правоохранители задокументировали факты реализации злоумышленником 450 патронов. За совершенное подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Установлено, что 34-летний житель города Харькова размещал в сети объявления о продаже «товара». После оплаты на карту, он отправлял посылки «клиентам» через один из почтовых сервисов.

Злоумышленника раскрыли оперативники и следователи Стрыйского районного управления полиции, под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры.

Полицейские задокументировали факты незаконной реализации подозреваемым боеприпасов и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у задержанного: патроны, гильзы, средства и комплектующие для переработки патронов и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на исследование в Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Предварительное расследование продолжается.

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