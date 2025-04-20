Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині правоохоронці вилучили схрон боєприпасів в одній із лісосмуг, фото

09:24, 20 квітня 2025
Слідчі вилучили понад тисячу набоїв до автоматичної зброї, 10 гранат, 11 запалів до боєприпасів та 4 ручних протитанкових гранатомети.
На Полтавщині правоохоронці вилучили схрон боєприпасів в одній із лісосмуг, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині у Кременчуцькому районі правоохоронці вилучили схрон боєприпасів в одній із лісосмуг. Про це повідомляє поліція області.

Так, до правоохоронців надійшла інформація від громадян про виявлення в одній із лісосмуг району підозрілих предметів. Поліція одразу прибула на місце події та виявила зброю. Відкрите кримінальне провадження.

Під час проведення першочергових слідчих дій, із залученням спеціалістів-вибухотехніків поліції Полтавщини та з дотриманням заходів безпеки, слідчі вилучили понад тисячу набоїв до автоматичної зброї, 10 гранат (Ф-1 та РГД), 11 запалів до боєприпасів та чотири ручних протитанкових гранатомети (РПГ).

Вилучені боєприпаси направили на експертизу.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі встановлюють джерело походження вилученої зброї та боєприпасів та причетних до правопорушення осіб».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя в ухвалі про тримання під вартою повинен буде визначити слідчий ізолятор, у якому буде утримуватись особа — Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла закон стосовно забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ чи дезертирували, пропонується не призупиняти військову службу

Широка група депутатів на чолі з Олександром Завітневичем зазначає, що наявність інституту призупинення військової служби лише заважає військовослужбовцям, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, повернутись до виконання військового обов’язку.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408

А кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації виконали практичне завдання краще за всіх – майже 90% «криміналістів» допущено до співбесід.

Володимир Зеленський вніс законопроект про порядок зміни найменувань військових адміністрацій

Президент пропонує установити, що рішення щодо зміни найменування військової адміністрації населеного пункту приймається начальником відповідної військової адміністрації.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді