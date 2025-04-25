У Києві обмежать рух на вулиці Богатирській через капітальний ремонт

У Києві на Богатирській вулиці обмежать рух через ремонт до 19 травня.

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Із 28 квітня до 19 травня на вулиці Богатирській у Києві буде частково обмежено рух транспорту. Це пов'язано з продовженням капітального ремонту, повідомляють у КМДА.

Ремонтні роботи охоплюватимуть ділянку від транспортної розв'язки на перетині вулиць Богатирської та Лугової до розв'язки на перетині Богатирської і Полярної. В рамках ремонту дорожники розбиратимуть старе покриття та укладатимуть нові шари асфальту.

На час робіт рух транспорту на виїзд з міста буде організовано однією смугою з протилежної сторони дороги. Для об’їзду ділянки ремонту водії можуть використовувати дорогу-дублер, що з’єднує вулицю Богатирську з вулицею Героїв Дніпра.

У «Київавтодорі» просять водіїв враховувати тимчасові обмеження при плануванні маршрутів і перепрошують за незручності.

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