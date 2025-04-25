В Киеве ограничат движение на улице Богатырской из-за капитального ремонта

В Киеве на Богатырской улице ограничат движение из-за ремонта до 19 мая.

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С 28 апреля по 19 мая на улице Богатырской в Киеве будет частично ограничено движение транспорта. Это связано с продолжением капитального ремонта, сообщают в КГГА.

Ремонтные работы будут охватывать участок от транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Луговой до развязки на пересечении Богатырской и Полярной. В рамках ремонта дорожники будут разбирать старое покрытие и укладывать новые слои асфальта.

На время работ движение транспорта на выезд из города будет организовано одной полосой с противоположной стороны дороги. Для объезда участка ремонта водители могут использовать дорогу-дублер, соединяющую улицу Богатырскую с улицей Героев Днепра.

В «Киевавтодоре» просят водителей учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и приносят извинения за неудобства.

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