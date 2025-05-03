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Очільник Укрпошти Смілянський розповів, що заробляє 970 тисяч грн на місяць і є податковим резидентом США

12:48, 3 травня 2025
Загалом за 2024 рік очільник Укрпошти Ігор Смілянський отримав 11,7 млн грн зарплати, з яких сплатив до бюджету США, де є резидентом, 2,39 млн податків.
Очільник Укрпошти Смілянський розповів, що заробляє 970 тисяч грн на місяць і є податковим резидентом США
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Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів про свою заробітну плата за 2024 рік, наголосивши, що є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.

Смілянський повідомив, що за минулий рік отримав 11,7 мільйона гривень до оподаткування (включно з доплатою за роботу з державною таємницею), що в середньому становило 970 тисяч гривень на місяць.

Також він додав, що відмовився від премій, "які передбачені контрактом".

З цієї суми  2 398 153 гривен Смілянський сплатив як податки в Україні, ще близько 2,1 мільйона гривень — до бюджету США, де він зареєстрований як податковий резидент. За його словами, ці кошти пішли "до федерального бюджету, з якого виділялася військова допомога Україні".

Після сплати податків чистий річний дохід Смілянського склав 6,9 мільйона гривень.

"Отже, після податків я отримав 6 926 930 гривні, або 577 244 гривень у середньому на місяць", - заявив гендиректор Укрпошти, навівши для порівняння  зарплату президента США Дональда Трампа — $400 тисяч на рік.

При цьому Смілянський додав, що зарплати працівників "Укрпошти" теж зросли.  У минулому році їхня заробітна плата зросла в середньому до 15 728 гривень.

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