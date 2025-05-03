Найкраща розмова з усіх, — Зеленський прокоментував розмову з Трампом у Ватикані

Може вона була найкоротша, але найпредметніша, — зазначив Володимир Зеленський.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський назвав переговори з Дональдом Трампом 26 квітня у Ватикані "найкращими за всі, що були раніше". Глава держави підкреслив, що особиста розмова дала свої результати.

"З президентом Трампом, я вважаю, у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Може вона була найкоротша, але найпредметніша. При всій повазі до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Президент додав, що угода про копалини зі США, яку було підписано днями, дає можливість захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною.

Зеленський сказав, що після цієї розмови Трамп почав дивитись на все трішки по-іншому.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимир Зеленський і його колега із США Дональд Трамп мали зустріч під час похорону Папи Римського у Ватикані. Президент України заявляв, що сподівається на результат з обговорених із американським колегою речей.

Дональд Трамп назвав «приємною» зустріч з Зеленським у Ватикані зазначивши, що розчарований діями Росії, яка запускає ракети після того, як почалися переговори.

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