Лучший разговор из всех, — Зеленский прокомментировал разговор с Трампом в Ватикане

Может, она была самая короткая, но самая предметная, — отметил Владимир Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский назвал переговоры с Дональдом Трампом 26 апреля в Ватикане "лучше всех, которые были ранее". Глава государства подчеркнул, что личный разговор дал свои результаты.

"С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Президент добавил, что соглашение об ископаемых с США, которое было подписано на днях, дает возможность защищать будущие инвестиции США, защищать, в частности, противовоздушной обороной.

Зеленский сказал, что после этого разговора Трамп стал смотреть на все немного по-другому.

Как писала «Судебно-юридическая газета» Владимир Зеленский и его коллега из США Дональд Трамп встретились во время похорон Папы Римского в Ватикане. Президент Украины заявлял, что надеется на результат по оговоренным с американским коллегой вещам.

Дональд Трамп назвал «приятной» встречу с Зеленским в Ватикане, отметив, что разочарован действиями России, которая запускает ракеты после того, как начались переговоры.

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