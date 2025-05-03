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Глава Укрпочты Смилянский рассказал, что зарабатывает 970 тысяч грн в месяц и является налоговым резидентом США

12:48, 3 мая 2025
Всего за 2024 год глава Укрпочты Игорь Смилянский получил 11,7 млн ​​грн зарплаты, из которых уплатил в бюджет США, где является резидентом, 2,39 млн налогов.
Глава Укрпочты Смилянский рассказал, что зарабатывает 970 тысяч грн в месяц и является налоговым резидентом США
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Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал о своей заработной плате за 2024 год, подчеркнув, что является налоговым резидентом США и, кроме украинских налогов, платит налоги и в американский бюджет.

Смилянский сообщил, что за прошлый год получил 11,7 миллиона гривен до налогообложения (включая доплату за работу с государственной тайной), что в среднем составило 970 тысяч гривен в месяц.

Также он добавил, что отказался от премий, "предусмотренных контрактом".

Из этой суммы 2398153 гривен Смилянский уплатил как налоги в Украине, еще около 2,1 миллиона гривен — в бюджет США, где он зарегистрирован как налоговый резидент. По его словам, эти средства пошли "в федеральный бюджет, из которого выделялась военная помощь Украине".

После уплаты налогов чистый годовой доход Смилянского составил 6,9 миллионов гривен.

"Итак, после налогов я получил 6 926 930 гривен, или 577 244 гривен в среднем в месяц", - заявил гендиректор Укрпочты, приведя для сравнения зарплату президента США Дональда Трампа - $400 тысяч в год.

При этом Смилянский добавил, что зарплаты работников "Укрпочты" тоже выросли. В прошлом году их заработная плата выросла в среднем до 15728 гривен.

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