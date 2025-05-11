У Дніпрі 20-річна жінка продала дворічного сина за 1 мільйон гривень — її засудили до 8 років

За отримані гроші горе-матір планувала відкрити власний бізнес.

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У Дніпрі до 8 років засуджено 20-річну жінку, яка продала дворічного сина за 1 мільйон гривень. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

У суді доведено, що засуджена вирішила продати свого 2-річного сина. З цією метою вона знайшла потенційну покупницю, якій запропонувала передати малолітнього за грошову винагороду – 1 млн грн.

Вказується, що за отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

Під час судового розгляду свою вину не визнавала.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

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