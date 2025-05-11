В Днепре 20-летняя женщина продала двухлетнего сына за 1 миллион гривен — ее приговорили к 8 годам

За полученные деньги горе-мать планировала открыть собственный бизнес.

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В Днепре 20-летняя женщина приговорена к 8 годам лишения свободы за продажу своего двухлетнего сына за 1 миллион гривен. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

В суде было доказано, что осужденная приняла решение продать своего 2-летнего сына. С этой целью она нашла потенциальную покупательницу и предложила передать ей ребенка за денежное вознаграждение — 1 миллион гривен.

Уточняется, что вырученные средства женщина планировала вложить в открытие собственного бизнеса.

Во время судебного разбирательства она вину не признала.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под стражей.

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