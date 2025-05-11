Большая Палата Верховного Суда высказалась о возможности закрытия производства по делу в связи с исправлением нарушений

Истец обратился с требованием, чтобы Высший совет правосудия удалил из трансляции на YouTube и с официального сайта конфиденциальную информацию о нем, обнародованную во время заседания Первой Дисциплинарной палаты.

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Пятый апелляционный административный суд опубликовал правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда относительно возможности закрытия производства по делу на основании пункта 8 части первой статьи 238 КАС Украины.

Так, БП ВС в постановлении от 27.03.2025 года по делу №990/364/24 указала, что пунктом 8 части первой статьи 238 КАС установлено, что суд закрывает производство по делу об оспаривании решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий, если оспариваемые нарушения были устранены этим субъектом, и при этом отсутствуют основания считать, что полное восстановление законных прав и интересов истца невозможно без признания указанных решений, действий или бездействия противоправными после такого устранения.

Анализ приведённой правовой нормы даёт основания для вывода, что в случае установления в ходе рассмотрения дела, что ответчик — субъект властных полномочий — устранил нарушения, на которые жалуется истец, суд должен рассмотреть вопрос о возможности закрытия производства по делу.

Ключевым условием для этого является полное восстановление законных прав (интересов) истца в результате такого устранения. Иными словами, закрытие производства по делу на этом основании возможно при наличии совокупности определённых фактов, а именно: во-первых, оспариваемые нарушения должны быть устранены самостоятельно субъектом властных полномочий, и, во-вторых, должны иметься основания полагать, что в результате такого устранения произошло полное восстановление законных прав и интересов истца.

В рассматриваемом деле истец обратился с иском, в котором, среди прочего, просил обязать Высший совет правосудия удалить с открытой в сети YouTube трансляции заседания Первой Дисциплинарной палаты ВСП по рассмотрению вопроса повестки дня, а также с официального сайта ВСП конфиденциальную информацию о нём.

Суд первой инстанции установил факт удаления фрагмента видеотрансляции заседания Первой Дисциплинарной палаты ВСП по рассмотрению дисциплинарного дела в отношении судьи, который содержал конфиденциальную информацию о медицинском диагнозе и заболевании истца, с официального сайта ВСП и её YouTube-канала.

Поскольку нарушением своих прав истец считал именно размещение конфиденциальной информации о нём на официальном сайте ВСП и её YouTube-канале, а способом защиты и восстановления нарушенного права определил обязательство ВСП удалить указанную информацию с этих интернет-ресурсов, удаление фрагмента видеотрансляции заседания Первой Дисциплинарной палаты ВСП с официального сайта и YouTube-канала, осуществлённое самим субъектом властных полномочий, является надлежащим восстановлением законных прав (интересов) истца и не требует дополнительного признания оспариваемых действий ответчика противоправными.

Таким образом, БП ВС согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии предусмотренных пунктом 8 части первой статьи 238 КАС оснований для закрытия производства по делу в части требований иска о признании действий ВСП противоправными и об обязании совершить определённые действия.

С полным текстом постановления БП ВС №990/364/24 от 27.03.2025 года можно ознакомиться по ссылке.

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