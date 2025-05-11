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Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо можливості закриття провадження у справі у зв’язку із виправленням порушень

14:58, 11 травня 2025
Позивач звернувся з вимогою, щоб Вища рада правосуддя видалила з трансляції на YouTube і з офіційного сайту конфіденційну інформацію про нього, яка була оприлюднена під час засідання Першої Дисциплінарної палати.
Велика Палата Верховного Суду висловилася щодо можливості закриття провадження у справі у зв’язку із виправленням порушень
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П’ятий апеляційний адміністративний суд опублікував позицію Великої Палати Верховного Суду щодо можливості закриття провадження у справі на підставі п.8. ч.1 ст.238 КАС України.

Так, ВП ВС в поставові від 27.03.2025 року по справі №990/364/24 вказала, що пунктом 8 частини першої статті 238 КАС установлено, що суд закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб`єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення.

Аналіз наведеної правової норми дає підстави для висновку, що в разі встановлення під час розгляду справи, що відповідач - суб`єкт владних повноважень виправив порушення, які оскаржує позивач, суд має вирішити питання щодо можливості закриття провадження у справі.

Визначальною умовою для цього є повне відновлення законних прав (інтересів) позивача внаслідок такого виправлення. Іншими словами,  закриття провадження у справі із зазначеної підстави можливе за сукупності певних фактів, а саме: по-перше, оскаржувані порушення мають бути виправлені самостійно суб`єктом владних повноважень і, по-друге, повинні бути підстави стверджувати, що внаслідок самостійного виправлення суб`єктом владних повноважень допущених порушень відбулося повне відновлення законних прав та інтересів позивача.

У справі, що розглядалася, позивач звернувся з позовом, у якому серед іншого просив зобов`язати ВРП вилучити з відкритої у мережі YouTube трансляції засідання Першої Дисциплінарної палати ВРП з розгляду питання про порядок денний та на офіційному сайті ВРП конфіденційну інформацію щодо нього.

Суд першої інстанції встановив факт вилучення фрагмента відеотрансляції засідання Першої Дисциплінарної палати ВРП з розгляду дисциплінарної справи стосовно судді, який містив конфіденційну інформацію про медичний діагноз та захворювання позивача, з офіційного сайту ВРП та її YouTube-каналу.

Оскільки порушенням своїх прав позивач вважає саме розміщення конфіденційної інформації щодо нього на офіційному сайті ВРП та її YouTube-каналі, а способом захисту і відновлення порушеного права визначив зобов`язання ВРП видалити зазначену інформацію щодо нього з цих інтернет-ресурсів, видалення фрагмента відеотрансляції засідання Першої Дисциплінарної палати ВРП з офіційного сайту ВРП та її YouTube-каналу, то вилучення самим суб`єктом владних повноважень цього фрагмента відеотрансляції є належним відновленням законних прав (інтересів) позивача і додаткового визнання оскаржуваних дій відповідача протиправними не потребує.  

Таким чином, ВП ВС погодилась з висновками суду першої інстанції про наявність передбачених пунктом 8 частини першої статті 238 КАС підстав для закриття провадження  у справі в частині вимог позову про визнання дій ВРП протиправними та зобов`язання вчинити дії.

З повним текстом постанови ВП ВС №990/364/24 від 27.03.2025 року можливо ознайомитись за посиланням.

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