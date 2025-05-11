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США та Китай досягли «значного прогресу» на зустрічі у Швейцарії, — Дональд Трамп

12:35, 11 травня 2025
Президент США заявив про досягнення «великого прогресу» у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.
США та Китай досягли «значного прогресу» на зустрічі у Швейцарії, — Дональд Трамп
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Президент Дональд Трамп заявив, що делегації США та Китаю провели «дуже хорошу зустріч» у Швейцарії та досягли «значного прогресу». Як відомо, 10 травня у Женеві відбулася зустріч віцепрем'єра Китаю Хе Ліфенґа та міністра фінансів США Скотта Бессента.

Трамп додав, що Штати хочуть бачити «відкриття Китаю для американського бізнесу» в інтересах обох країн.

«Сьогодні відбулася дуже хороша зустріч з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато про що домовилися. Повне перезавантаження, переговори велися в дружній, але конструктивній манері. Ми хочемо бачити, на благо як Китаю, так і США, відкриття Китаю для американського бізнесу. ДОСЯГНУТО ЗНАЧНОГО ПРОГРЕСУ!!!», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас, зазначає видання АР, Трамп не надав жодних подробиць щодо першого дня перемовин у Женеві, а офіційні особи Білого дому також надали мало інформації під час та після першого дня переговорів.

Чиновник говорив на умовах анонімності через делікатність переговорів, які можуть допомогти стабілізувати світові ринки, занепокоєні протистоянням між США та Китаєм.

АР додає, що переговори першого дня були «оповиті таємницею», і жодна зі сторін не давала коментарів журналістам після завершення переговорів у суботу.

«Якщо не враховувати оцінку Трампа, перспективи значного прориву здавалися туманними на початку переговорів. Проте є надія, що дві країни скоротять величезні тарифи, які вони накладали на товари одна одної, що полегшить світові фінансові ринки і компанії по обидва боки Тихого океану, які залежать від торгівлі між США і Китаєм», — вказує видання.

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США Дональд Трамп Китай

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