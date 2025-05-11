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До Дня матері Укрзалізниця назвала потяги на честь працівниць, чиї діти на фронті

14:23, 11 травня 2025
Іменні рейси стали символом подяки матерям, чиї сини й доньки служать, загинули або перебувають у полоні, захищаючи Україну.
До Дня матері Укрзалізниця назвала потяги на честь працівниць, чиї діти на фронті
Фото: УЗ
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11 травня, до Дня матері, в Україні вийшли в рейс потяги, які отримали символічні назви на честь працівниць залізниці — матерів, чиї сини та доньки служать у лавах Сил оборони, загинули на фронті або перебувають у полоні. Про це повідомляє УЗ.

«Поїзди-присвяти сьогодні прямуватимуть країною, нагадуючи про силу та відданість українських матерів. Ці рейси - подяка від залізничників за любов матерів, що рухає нас уперед навіть у найтемніші часи», - зазначили в Укрзалізниці.

Голова правління компанії Олександр Перцовський додав, що за кожною назвою стоїть глибока особиста історія — очікування дзвінка, рідкісні зустрічі, поїздки на фронт або надія бодай на якусь звістку з полону.

«Присвята всім Мамам, які чекають своїх синів та доньок з війни і тим, кого спіткало найгірше - хто не дочекається. А тим з нас, хто чекає своїх близьких просто ввечері з роботи, хто може обійняти та бути разом, нагадування: варто це цінувати, підтримувати тих, у кого таку можливість забрали війна», - зазначив він.

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Укрзалізниця

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