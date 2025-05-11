У Швеції радник з нацбезпеки звільнився всього за добу після призначення через фото на сайті знайомств

Тобіас Тюберг не повідомив про старі фото на сайті знайомств під час перевірки безпеки, що викликало критику прем’єра та швидку відставку.

Фото: hromadske.ua

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У Швеції радник з питань національної безпеки Тобіас Тюберг подав у відставку всього за добу після призначення — через скандал зі старими фотографіями, що колись публікувались на сайті знайомств. Про це повідомляє Independent.

Тюберг, який раніше був послом у Україні та Афганістані, не згадав про існування цих фото під час перевірки безпеки.

Згідно з процедурою, претенденти на чутливі державні посади зобов’язані розкривати потенційно компрометуючу інформацію, яка може зробити їх вразливими до шантажу.

У коментарі Тюберг визнав: «Це старі фотографії з мого акаунта на сайті знайомств Grindr. Я мав повідомити про це, але не зробив».

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував ситуацію, назвавши це «системним провалом»: «Таку інформацію мали виявити значно раніше».

Через скандал участь радника в запланованій поїздці до Осло на зустріч північних лідерів була скасована.

Це вже другий за останні місяці інцидент на посаді радника з нацбезпеки Швеції. Попередній посадовець пішов з посади після того, як його звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами.

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