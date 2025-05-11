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У Швеції радник з нацбезпеки звільнився всього за добу після призначення через фото на сайті знайомств

14:05, 11 травня 2025
Тобіас Тюберг не повідомив про старі фото на сайті знайомств під час перевірки безпеки, що викликало критику прем’єра та швидку відставку.
У Швеції радник з нацбезпеки звільнився всього за добу після призначення через фото на сайті знайомств
Фото: hromadske.ua
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У Швеції радник з питань національної безпеки Тобіас Тюберг подав у відставку всього за добу після призначення — через скандал зі старими фотографіями, що колись публікувались на сайті знайомств. Про це повідомляє Independent.

Тюберг, який раніше був послом у Україні та Афганістані, не згадав про існування цих фото під час перевірки безпеки.

Згідно з процедурою, претенденти на чутливі державні посади зобов’язані розкривати потенційно компрометуючу інформацію, яка може зробити їх вразливими до шантажу.

У коментарі Тюберг визнав: «Це старі фотографії з мого акаунта на сайті знайомств Grindr. Я мав повідомити про це, але не зробив».

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував ситуацію, назвавши це «системним провалом»: «Таку інформацію мали виявити значно раніше».

Через скандал участь радника в запланованій поїздці до Осло на зустріч північних лідерів була скасована.

Це вже другий за останні місяці інцидент на посаді радника з нацбезпеки Швеції. Попередній посадовець пішов з посади після того, як його звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами.

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Швеція

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