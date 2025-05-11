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Обрано голову Луцького міськрайонного суду Волинської області

13:47, 11 травня 2025
Суд очолив Анатолій Пахолюк.
Обрано голову Луцького міськрайонного суду Волинської області
Фото: Луцький міськрайонний суд Волинської області
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В Луцькому міськрайонному суді Волинської області відбулись загальні збори суддів для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи. 

Шляхом таємного голосування, на посаду голови Луцького міськрайонного суду Волинської області строком на три роки, обрано Анатолія Пахолюка.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

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