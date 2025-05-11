Пенсії в Україні — як дружині отримувати 50% пенсії померлого чоловіка

У разі смерті одного з подружжя, який був пенсіонером, інший має можливість відмовитися від власної пенсії на користь пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це дає змогу отримувати до 50% пенсії, яку отримував покійний. Таку можливість передбачено законодавством України, повідомляє Пенсійний фонд.
Хто може претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника
На цей вид пенсії мають право:
Якщо є кілька осіб, які мають право на цю пенсію, сума виплат ділиться між ними порівну.
Які умови потрібно виконати для отримання пенсії
Основна вимога для чоловіка або дружини — проживання разом із покійним на момент його смерті. Сума виплати становить 50% пенсії за віком, яку він отримував.
У випадках, коли є сумніви щодо факту утримання, Пенсійний фонд може запросити додаткові докази. Це можуть бути:
Щоб підтвердити фінансову залежність від померлого, можна подати:
Після збору всіх необхідних документів слід звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду із відповідною заявою.
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