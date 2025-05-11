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Пенсії в Україні — як дружині отримувати 50% пенсії померлого чоловіка

13:28, 11 травня 2025
Дружина або чоловік можуть отримувати 50% пенсії померлого, але за певних умов.
Пенсії в Україні — як дружині отримувати 50% пенсії померлого чоловіка
Колаж: Інформатор
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У разі смерті одного з подружжя, який був пенсіонером, інший має можливість відмовитися від власної пенсії на користь пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це дає змогу отримувати до 50% пенсії, яку отримував покійний. Таку можливість передбачено законодавством України, повідомляє Пенсійний фонд.

Хто може претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

На цей вид пенсії мають право:

  • непрацюючі чоловік або дружина, які досягли пенсійного віку;
  • особи, що проживали однією родиною з померлим;
  • неповнолітні діти, а також діти з інвалідністю, набутою до 18 років;
  • студенти денної форми навчання (школи, ПТУ, виші) — до досягнення 23 років;
  • батьки померлого.

Якщо є кілька осіб, які мають право на цю пенсію, сума виплат ділиться між ними порівну.

Які умови потрібно виконати для отримання пенсії

Основна вимога для чоловіка або дружини — проживання разом із покійним на момент його смерті. Сума виплати становить 50% пенсії за віком, яку він отримував.

У випадках, коли є сумніви щодо факту утримання, Пенсійний фонд може запросити додаткові докази. Це можуть бути:

  • довідка органу місцевого самоврядування;
  • судове рішення, якщо інші документи отримати неможливо.

Щоб підтвердити фінансову залежність від померлого, можна подати:

  • свідоцтва про смерть і шлюб;
  • листування, акти, довідки про надання матеріальної допомоги;
  • квитанції про перерахування коштів або витрати;
  • довідку з місцевої ради про відмову у підтвердженні утримання.

Після збору всіх необхідних документів слід звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду із відповідною заявою.

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