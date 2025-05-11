Пенсії в Україні — як дружині отримувати 50% пенсії померлого чоловіка

Дружина або чоловік можуть отримувати 50% пенсії померлого, але за певних умов.

Колаж: Інформатор

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі смерті одного з подружжя, який був пенсіонером, інший має можливість відмовитися від власної пенсії на користь пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це дає змогу отримувати до 50% пенсії, яку отримував покійний. Таку можливість передбачено законодавством України, повідомляє Пенсійний фонд.

Хто може претендувати на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

На цей вид пенсії мають право:

непрацюючі чоловік або дружина, які досягли пенсійного віку;

особи, що проживали однією родиною з померлим;

неповнолітні діти, а також діти з інвалідністю, набутою до 18 років;

студенти денної форми навчання (школи, ПТУ, виші) — до досягнення 23 років;

батьки померлого.

Якщо є кілька осіб, які мають право на цю пенсію, сума виплат ділиться між ними порівну.

Які умови потрібно виконати для отримання пенсії

Основна вимога для чоловіка або дружини — проживання разом із покійним на момент його смерті. Сума виплати становить 50% пенсії за віком, яку він отримував.

У випадках, коли є сумніви щодо факту утримання, Пенсійний фонд може запросити додаткові докази. Це можуть бути:

довідка органу місцевого самоврядування;

судове рішення, якщо інші документи отримати неможливо.

Щоб підтвердити фінансову залежність від померлого, можна подати:

свідоцтва про смерть і шлюб;

листування, акти, довідки про надання матеріальної допомоги;

квитанції про перерахування коштів або витрати;

довідку з місцевої ради про відмову у підтвердженні утримання.

Після збору всіх необхідних документів слід звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду із відповідною заявою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.