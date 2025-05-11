Пенсии в Украине — как жене получать 50% пенсии умершего мужа

Жена или муж могут получать 50% пенсии умершего, но при определенных условиях.

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В случае смерти одного из супругов, который был пенсионером, другой имеет возможность отказаться от своей пенсии в пользу пенсии в связи с утратой кормильца. Это позволяет получать до 50% пенсии, которую получал умерший. Такая возможность предусмотрена законодательством Украины, сообщает Пенсионный фонд.

Кто может претендовать на пенсию в связи с утратой кормильца

На данный вид пенсии имеют право:

неработающий муж или жена, достигшие пенсионного возраста;

лица, проживавшие одной семьёй с умершим;

несовершеннолетние дети, а также дети с инвалидностью, полученной до 18 лет;

студенты очной формы обучения (школы, ПТУ, вузы) — до достижения 23 лет;

родители умершего.

Если на пенсию претендует несколько лиц, сумма выплат делится между ними поровну.

Какие условия нужно выполнить для получения пенсии

Основное требование для супруга или супруги — проживание вместе с умершим на момент его смерти. Размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту, которую он получал.

В случаях, когда возникают сомнения в факте содержания, Пенсионный фонд может потребовать дополнительные доказательства. Это могут быть:

справка органа местного самоуправления;

судебное решение, если другие документы получить невозможно.

Чтобы подтвердить финансовую зависимость от умершего, можно предоставить:

свидетельства о смерти и о браке;

переписку, акты, справки о предоставлении материальной помощи;

квитанции о переводе средств или расходы, подтверждающие финансовую зависимость;

справку от местного совета об отказе в подтверждении содержания.

После сбора всех необходимых документов следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

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