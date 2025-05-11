Пенсии в Украине — как жене получать 50% пенсии умершего мужа

В случае смерти одного из супругов, который был пенсионером, другой имеет возможность отказаться от своей пенсии в пользу пенсии в связи с утратой кормильца. Это позволяет получать до 50% пенсии, которую получал умерший. Такая возможность предусмотрена законодательством Украины, сообщает Пенсионный фонд.
Кто может претендовать на пенсию в связи с утратой кормильца
На данный вид пенсии имеют право:
Если на пенсию претендует несколько лиц, сумма выплат делится между ними поровну.
Какие условия нужно выполнить для получения пенсии
Основное требование для супруга или супруги — проживание вместе с умершим на момент его смерти. Размер выплаты составляет 50% пенсии по возрасту, которую он получал.
В случаях, когда возникают сомнения в факте содержания, Пенсионный фонд может потребовать дополнительные доказательства. Это могут быть:
Чтобы подтвердить финансовую зависимость от умершего, можно предоставить:
свидетельства о смерти и о браке;
переписку, акты, справки о предоставлении материальной помощи;
квитанции о переводе средств или расходы, подтверждающие финансовую зависимость;
справку от местного совета об отказе в подтверждении содержания.
После сбора всех необходимых документов следует обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.
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