Избран председатель Луцкого горрайонного суда Волынской области

Суд возглавил Анатолий Пахолюк.

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В Луцком горрайонном суде Волынской области состоялось общее собрание судей для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Путем тайного голосования, на должность председателя Луцкого горрайонного суда Волынской области сроком на три года, избран Анатолий Пахолюк.

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.