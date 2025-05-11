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В Швеции советник по нацбезопасности уволился всего через сутки после назначения из-за фото на сайте знакомств

14:05, 11 мая 2025
Тобиас Тюберг не сообщил о старых фото на сайте знакомств во время проверки безопасности, что вызвало критику премьера и скорую отставку.
В Швеции советник по нацбезопасности уволился всего через сутки после назначения из-за фото на сайте знакомств
Фото: hromadske.ua
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В Швеции советник по национальной безопасности Тобиас Тюберг подал в отставку всего через сутки после назначения — из-за скандала со старыми фотографиями, ранее опубликованными на сайте знакомств. Об этом сообщает Independent.

Тюберг, который ранее был послом в Украине и Афганистане, не упомянул о существовании этих снимков во время проверки службы безопасности.

Согласно процедурам, кандидаты на чувствительные государственные должности обязаны раскрывать потенциально компрометирующую информацию, которая может сделать их уязвимыми к шантажу.

В комментарии Тюберг признал: «Это старые фотографии с моего аккаунта на сайте знакомств Grindr. Я должен был сообщить об этом, но не сделал этого».

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал ситуацию, назвав её «системным провалом»: «Такую информацию следовало выявить гораздо раньше».

Из-за скандала участие советника в запланированной поездке в Осло на встречу северных лидеров было отменено.

Это уже второй за последние месяцы инцидент, связанный с должностью советника по нацбезопасности Швеции. Предыдущий чиновник ушёл в отставку после того, как его обвинили в ненадлежащем обращении с секретными материалами.

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Швеция

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