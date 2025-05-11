Ко Дню матери Укрзализныця назвала поезда в честь работниц, чьи дети на фронте

Именные рейсы стали символом благодарности матерям, чьи сыновья и дочери служат, погибли или находятся в плену, защищая Украину.

Фото: УЗ

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11 мая, ко Дню матери, по Украине вышли в рейс поезда, получившие символические названия в честь железнодорожниц — матерей, чьи сыновья и дочери служат в рядах Сил обороны, погибли на фронте или находятся в плену. Об этом сообщает Укрзализныця.

«Поезда-посвящения сегодня будут курсировать по стране, напоминая о силе и преданности украинских матерей. Эти рейсы — благодарность от железнодорожников за материнскую любовь, которая движет нас вперед даже в самые темные времена», — отметили в компании.

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский добавил, что за каждым именем стоит глубокая личная история — ожидание звонка, редкие встречи, поездки к фронту или надежда хотя бы на какую-то весть из плена.

«Посвящение всем Мамам, которые ждут своих сыновей и дочерей с войны, и тем, кого постигло самое страшное — кто не дождется. А для тех из нас, кто просто ждет родных вечером с работы, кто может обнять и быть рядом — это напоминание: нужно ценить это и поддерживать тех, у кого война отняла такую возможность», — подчеркнул он.

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