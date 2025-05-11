США и Китай добились «значительного прогресса» на встрече в Швейцарии, — Дональд Трамп

Президент США заявил о достижении «большого прогресса» в отношениях с Китаем после первого дня переговоров в Женеве.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что делегации США и Китая провели «очень хорошую встречу» в Швейцарии и достигли «значительного прогресса». Как известно, 10 мая в Женеве прошли переговоры между вице-премьером Китая Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом.

Трамп добавил, что США хотят видеть «открытие Китая для американского бизнеса» в интересах обеих стран.

«Сегодня состоялась очень хорошая встреча с Китаем в Швейцарии. Обсудили много, о многом договорились. Полный перезапуск, переговоры велись в дружеской, но конструктивной атмосфере. Мы хотим видеть, ради благополучия как Китая, так и США, открытие китайского рынка для американского бизнеса. ДОСТИГНУТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС!!!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В то же время, как отмечает агентство AP, Трамп не предоставил никаких деталей относительно первого дня переговоров в Женеве, а официальные лица Белого дома также почти не раскрыли информацию в ходе и после встречи.

Один из чиновников, комментировавший ситуацию на условиях анонимности из-за чувствительности переговоров, отметил, что они могут способствовать стабилизации мировых рынков, обеспокоенных противостоянием между США и Китаем.

AP также добавляет, что первый раунд переговоров проходил в условиях полной конфиденциальности — ни одна из сторон не делала заявлений для прессы после их завершения в субботу.

«Если не учитывать оценку Трампа, перспективы крупного прорыва в начале переговоров выглядели туманно. Тем не менее существует надежда, что обе страны смогут снизить масштабные тарифы, наложенные друг на друга, что облегчит положение мировых финансовых рынков и компаний по обе стороны Тихого океана, которые зависят от торговли между США и Китаем», — отмечает издание.

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