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На Буковині судитимуть водія без документів, який намагався відкупитися від поліції за п’яну їзду

21:25, 17 травня 2025
Чоловік без посвідчення водія і з ознаками сп’яніння запропонував поліцейським хабар, але замість уникнення покарання отримає розгляд справи в суді.
На Буковині судитимуть водія без документів, який намагався відкупитися від поліції за п’яну їзду
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На Буковині судитимуть 53-річного водія, який запропонував хабар правоохоронцям. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався у селі Рукшин. Під час патрулювання працівники групи реагування зупинили автомобіль «ВАЗ-2101», водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки виявилося, що у кермувальника немає водійського посвідчення. Крім того, у нього були помітні ознаки алкогольного сп’яніння, проте чоловік відмовився пройти відповідний тест.

Під час оформлення адміністративних матеріалів водій запропонував поліцейським гроші, щоб уникнути відповідальності. Правоохоронці відмовилися від неправомірної вигоди та викликали слідчо-оперативну групу. Факт передачі коштів — чоловік поклав гроші у салон службового авто — було належно задокументовано.

На водія склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 126 та ч. 1 ст. 130 КУпАП — за керування без посвідчення та в стані сп’яніння.

Слідчі поліції зібрали докази протиправної поведінки буковинця та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Порушнику інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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Національна поліція поліція хабар Чернівецька область обвинувальний акт

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