На Буковине будут судить водителя без документов, пытавшихся откупиться от полиции за пьяную езду

Мужчина без водительского удостоверения и с признаками опьянения предложил полицейским взятку, но вместо избежания наказания получит рассмотрение дела в суде.

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В Буковине будут судить 53-летнего водителя, который предложил взятку полицейским. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошёл в селе Рукшин. Во время патрулирования сотрудники группы реагирования остановили автомобиль «ВАЗ-2101», водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Кроме того, у него были явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить тест.

Во время оформления административных материалов водитель предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности. Правоохранители отказались от взятки и вызвали следственно-оперативную группу. Факт передачи средств — мужчина положил деньги в салон служебного авто — был должным образом задокументирован.

На водителя составили административные протоколы по ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 130 КУоАП — за вождение без удостоверения и в состоянии опьянения.

Следователи собрали доказательства противоправных действий жителя Буковины и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд. Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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