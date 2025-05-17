Практика судов
  1. В Украине

На Буковине будут судить водителя без документов, пытавшихся откупиться от полиции за пьяную езду

21:25, 17 мая 2025
Мужчина без водительского удостоверения и с признаками опьянения предложил полицейским взятку, но вместо избежания наказания получит рассмотрение дела в суде.
На Буковине будут судить водителя без документов, пытавшихся откупиться от полиции за пьяную езду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Буковине будут судить 53-летнего водителя, который предложил взятку полицейским. Об этом сообщает региональная полиция.

Инцидент произошёл в селе Рукшин. Во время патрулирования сотрудники группы реагирования остановили автомобиль «ВАЗ-2101», водитель которого нарушил правила дорожного движения.

При проверке выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Кроме того, у него были явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить тест.

Во время оформления административных материалов водитель предложил полицейским деньги, чтобы избежать ответственности. Правоохранители отказались от взятки и вызвали следственно-оперативную группу. Факт передачи средств — мужчина положил деньги в салон служебного авто — был должным образом задокументирован.

На водителя составили административные протоколы по ч. 1 ст. 126 и ч. 1 ст. 130 КУоАП — за вождение без удостоверения и в состоянии опьянения.

Следователи собрали доказательства противоправных действий жителя Буковины и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд. Мужчине инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка Черновицкая область обвинительный акт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Утверждение Стратегии развития правосудия планируется на второй квартал 2025 года – Офис Ольги Стефанишиной опубликовал Дорожную карту по верховенству права

Вместе с тем, разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации указанной Стратегии запланированы на начало 2026 года.

Верховная Рада запретила усыновлять детей лицам с психическими расстройствами

Парламент внес изменения в Семейный кодекс, расширив перечень лиц, которые не могут усыновить ребенка.

В МОЗ объяснили, какие категории мужчин 25-60 лет с инвалидностью должны пройти медосмотр до 1 ноября 2025 года

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022–2024 годах, но по разным причинам не сделали этого, должны пройти оценивание до 1 ноября 2025 года.

Верховная Рада поддержала законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления

Как отмечают инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, «после лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум».

Парламент принял закон о лишении специальных пенсий лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности

Верховная Рада внесла изменения в законы о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, о прокуратуре и о государственной службе относительно лишения специальных пенсий лиц, осужденных за определенные категории преступлений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Великій палаті