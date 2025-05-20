У Києві прибрали з вулиць автолавки, що нагадували декорації фільму про постапокаліпсис

У разі виявлення покинутих автомобілів містяни можуть звертатися до райадміністрацій для подальшої перевірки та реагування.

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У столиці демонтували рухомі торговельні точки, які давно втратили свою функціональність. Як повідомили у «Київдемонтажі», мова йде про автолавки, що роками стояли без руху біля тротуарів і проїжджих частин, перетворившись на іржаві залишки з вибитими вікнами, графіті та повною відсутністю ознак торгівлі.

За словами комунальників, такі об’єкти не лише займали простір, а й створювали ефект міського безладу, порушуючи естетичний вигляд вулиць. Усі виявлені покинуті автолавки евакуйовані на штрафмайданчики.

У міській владі наголошують: Київ повинен мати охайний і сучасний вигляд, відповідний статусу європейської столиці.

У разі виявлення покинутих автомобілів містяни можуть звертатися до районних адміністрацій для подальшої перевірки та реагування.

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