На Рівненщині підприємиця привласнила майже 350 тисяч гривень на ремонті доріг

Жінка незаконно отримала майже 350 тисяч гривень, які в подальшому витратила на власний розсуд.

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На Рівненщині перед судом постане підприємиця за привласнення майже 350 000 грн під час ремонту доріг, повідомляє обласна прокуратура.

Так, у травні-липні 2023 року між Млинівською громадою та підприємицею з Рівненського району укладено ряд договорів підряду на поточний ремонт вулиць у різних населених пунктах громади. Загальна вартість робіт – понад 3,6 млн грн.

У рамках укладеного договору підряду жінка вносила до актів приймання будівельних робіт недостовірні дані та завищувала вартість матеріалів для ремонту доріг.

Частиною цих коштів жінка заволоділа протиправно. Йдеться, зокрема, про понад 348 тис. грн з бюджету громади.

Згодом кошти легалізувала, використовуючи їх для оплат у магазинах та через онлайн-платежі. Частину грошей переказала на особистий рахунок, а решту зняла готівкою через банкомати, перетворивши на неконтрольовані кошти.

Підприємиця не визнала своєї провини, але ще під час слідства відшкодувала завдані збитки громаді.

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