В Ровенской области предприниматель присвоила почти 350 тысяч гривен на ремонте дорог

Женщина незаконно получила почти 350 тысяч гривен, которые в дальнейшем потратила по собственному усмотрению.

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В Ровенской области перед судом предстанет предприниматель за присвоение почти 350 000 грн во время ремонта дорог, сообщает областная прокуратура.

Так, в мае-июле 2023 года между Млиновской общиной и предпринимателем из Ровенского района заключен ряд договоров подряда на текущий ремонт улиц в разных населенных пунктах. Общая стоимость работ – более 3,6 млн. грн.

В рамках заключенного договора предприниматель вносила в акты приемки строительных работ недостоверные данные и завышала стоимость материалов для ремонта дорог.

Частью этих средств женщина завладела противоправно. Речь идет, в частности, о более чем 348 тыс. грн из бюджета общины.

Впоследствии средства легализовали, используя их для оплат в магазинах и через онлайн-платежи. Часть денег перевела на личный счет, а остальные сняла наличными через банкоматы, превратив в неконтролируемые средства.

Предприниматель не признала своей вины, но еще во время следствия возместила нанесенный ущерб общине.

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