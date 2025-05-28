Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против РФ, чтобы не сорвать мирное соглашение по завершению войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Дональд Трамп объяснил, почему он не ввел санкции против России. По его словам, он не хочет испортить шансы на мирное соглашение, добавив, что при необходимости сядет за стол переговоров с Владимиром Зеленским и Путиным.

"Я не хотел бы испортить соглашение", - сказал президент США.

Также Трамп заявил, что не уверен, хочет ли Путин завершить войну и отметил, что США в течение двух недель намерены выяснить это.

Напомним, что Трамп отреагировал на массированные обстрелы Украины со стороны РФ. Он заявил, что глубоко недоволен действиями Путина.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, поскольку он разочарован действиями Путина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.