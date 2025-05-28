Трамп заявив, що не вводить санкції против РФ, щоб не зірвати мирну угоду

Дональд Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти РФ, щоб не зірвати мирну угоду по завершенню війни.

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Президент Дональд Трамп пояснив, чому він не запровадив санкції проти Росії. За його словами, вын не хоче зіпсувати шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби сяде за стіл переговорів з Володимиром Зеленським і Путіним.

«Я не хотів би зіпсувати угоду», - сказав президент США.

Також Трамп заявив, що не впевнений, чи хоче Путін завершити війну, і зазначив, що США протягом двох тижнів мають намір з'ясувати це.

Нагадаємо, що Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна.

Як писало видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки розчарований діями Путіна.

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