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Трамп заявив, що не вводить санкції против РФ, щоб не зірвати мирну угоду

19:59, 28 травня 2025
Дональд Трамп заявив, що не запроваджує санкції проти РФ, щоб не зірвати мирну угоду по завершенню війни.
Трамп заявив, що не вводить санкції против РФ, щоб не зірвати мирну угоду
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Президент Дональд Трамп пояснив, чому він не запровадив санкції проти Росії. За його словами, вын не хоче зіпсувати шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби сяде за стіл переговорів з Володимиром Зеленським і Путіним.

«Я не хотів би зіпсувати угоду», - сказав президент США.

Також Трамп заявив, що не впевнений, чи хоче Путін завершити війну, і зазначив, що США протягом двох тижнів мають намір з'ясувати це.

Нагадаємо, що Трамп відреагував на масовані обстріли України з боку РФ. Він заявив, що глибоко незадоволений діями Путіна. 

Як писало видання The Wall Street Journal, Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня, оскільки розчарований діями Путіна.

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США рф санкції Україна Дональд Трамп війна

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