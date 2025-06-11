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Чи можуть відмовити у відпустці при народженні дитини — роз’яснення Держпраці

19:48, 11 червня 2025
Під час воєнного стану роботодавець має право відмовити у відпустці при народженні дитини, якщо працівник задіяний на об’єктах критичної інфраструктури.
Чи можуть відмовити у відпустці при народженні дитини — роз’яснення Держпраці
Фото: unsplash
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Державна служба з питань працы розповыла, чи може роботодавець під час війни відмовити у відпустці працівнику при народженні дитини.

Законодавство про працю (стаття 77-3 КЗпП України) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію) може отримати таку відпустку, додавши до заяви довідку про те, що він не використав її на попередньому місці роботи.

Водночас якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

Ця відпустка не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

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