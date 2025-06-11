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Могут ли отказать в отпуске при рождении ребенка — разъяснение Гоструда

19:48, 11 июня 2025
Во время военного положения работодатель имеет право отказать в отпуске при рождении ребенка, если работник задействован на объектах критической инфраструктуры.
Могут ли отказать в отпуске при рождении ребенка — разъяснение Гоструда
Фото: unsplash
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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, может ли работодатель во время войны отказать в отпуске сотруднику по случаю рождения ребенка.

Трудовое законодательство (статья 77-3 КЗоТ Украины) предусматривает предоставление работникам однократного оплачиваемого отпуска по случаю рождения ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Право на такой отпуск имеют отец ребенка или муж женщины, которая родила, а также другие родственники (если мать или отец ребенка являются одинокими). Отпуск предоставляется только одному из указанных лиц.

Для получения отпуска работник должен подать заявление работодателю не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Если работник в течение этих трех месяцев уволился и трудоустроился на другое предприятие (в учреждение или организацию), он может воспользоваться правом на отпуск при условии предоставления справки о том, что не использовал его по предыдущему месту работы.

В то же время, если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в предоставлении отпуска по случаю рождения ребенка на период действия военного положения.

При этом данный отпуск не может быть перенесен на период после завершения военного положения.

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