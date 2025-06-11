У Голосіївському районі Києва зіткнулися чотири автівки – мікроавтобус перекинувся, фото

ДТП за участю чотирьох автомобілів трапилося 11 червня близько 15:10 на проспекті Голосіївському.

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11 червня близько 15:10 на проспекті Голосіївському у Києві сталося зіткнення чотирьох автомобілів, внаслідок чого один з них, пасажирський мікроавтобус, перекинувся. Про це повідомили у Патрульній поліції.

За попередніми даними правоохоронців, три людини постраждали внаслідок аварії, їх оглядають лікарі.

На місці події працюють слідчо-оперативна група поліції, патрульні, рятувальники ДСНС та медики. Зараз встановлюється механізм та обставини цієї автопригоди.

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