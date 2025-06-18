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У МВС розповіли, скільки знадобиться часу на ідентифікацію переданих Росією тіл українських захисників

13:55, 18 червня 2025
Ідентифікація 6 тисяч тіл загиблих українських захисників може тривати до 14 місяців, — Клименко.
У МВС розповіли, скільки знадобиться часу на ідентифікацію переданих Росією тіл українських захисників
Фото: BBC
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Процес ідентифікації близько 6 тисяч тіл українських захисників, переданих Росією останніми тижнями, може зайняти щонайменше 13–14 місяців, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

«Я можу лише приблизно оцінити ситуацію, адже аналіз ще триває – в якому стані перебувають останки та скільки їх насправді міститься в пакетах, які нам передала російська сторона. Але, за найскромнішими попередніми оцінками наших фахівців, на ідентифікацію цих приблизно 6 тисяч тіл знадобиться щонайменше 13-14 місяців», — зазначив Клименко, підкресливши, що це найкоротший можливий термін.

За його словами, судово-медичні експерти, слідчі та інші профільні служби працюють у три зміни, щоб прискорити процес.

Домовленість про обмін тілами загиблих у форматі «6000 на 6000» була досягнута між Україною та Росією 2 червня під час переговорів у Стамбулі. Перший етап обміну відбувся 11 червня, коли Україна повернула останки 1212 полеглих воїнів, які загинули на східному, південному фронтах та в Курській області.

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МВС росія війна

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