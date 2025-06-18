В МВД рассказали, сколько времени потребуется на идентификацию переданных Россией тел украинских защитников

Идентификация 6 тысяч тел погибших украинских защитников может длиться до 14 месяцев, — Клименко.

Фото: BBC

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Процесс идентификации около 6 тысяч тел украинских защитников, переданных Россией в последние недели, может занять не менее 13–14 месяцев, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире национального телемарафона.

«Я могу только приблизительно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается — в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона. Но, по самым скромным предварительным оценкам наших специалистов, на идентификацию этих примерно 6 тысяч тел понадобится не менее 13-14 месяцев», — отметил Клименко, подчеркнув, что это самый короткий возможный срок.

По его словам, судебно-медицинские эксперты, следователи и другие профильные службы работают в три смены, чтобы ускорить процесс.

Договоренность об обмене телами погибших в формате «6000 на 6000» была достигнута между Украиной и Россией 2 июня во время переговоров в Стамбуле. Первый этап обмена состоялся 11 июня, когда Украина вернула останки 1212 павших воинов, погибших на восточном, южном фронтах и в Курской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.