На Одещині затримали чоловіка, який вимагав $25 тисяч за «працевлаштування» в СБУ

33-річний житель Одеси обіцяв посаду в СБУ за гроші, а у разі відмови — погрожував ускладненнями з працевлаштуванням, його затримали після отримання частини суми.

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На Одещині затримали зловмисника, який вимагав 25 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні до Служби безпеки України. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, 33-річний житель Одеси вимагав 25 тисяч доларів у молодика, який мав намір працевлаштуватися до Служби безпеки України. За цю суму зловмисник гарантував йому працевлаштування. Водночас у разі відмови погрожував, що влаштуватися на роботу до правоохоронного органу буде проблематично.

Правоохоронці зафіксували отримання фігурантом частини хабаря в сумі 9 тисяч доларів. Відтак його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі майже мільйон гривень.

Всі обставини злочину встановлюється.

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