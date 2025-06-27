У ПФУ навели причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок

Процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.
Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.
Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).
Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.
Основними причинами скасування звернень з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.
1. Це трапляється у випадках, якщо скановані копій документів:
2. Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:
3. В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.
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