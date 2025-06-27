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У ПФУ навели причини скасування звернень з оцифрування трудових книжок

23:35, 27 червня 2025
Основними підставами для скасування звернень є помилки в сканкопіях документів, порушення вимог до оформлення трудових книжок та неточності в електронній формі.
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Процедура повного завершення оцифрування трудової книжки після подання заявником скан-копії документа підтверджується статусом звернення щодо стану його опрацювання. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Перевірити стан опрацювання документів про трудову діяльність можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням

  • роботодавцю — у кабінеті страхувальника в розділі «Звернення» (відображено всі звернення роботодавця щодо кожного працівника із відображенням статусу обробки);
  • застрахованій особі — в особистому кабінеті користувача в розділі «Мої звернення».

Статус звернення «Виконано» свідчить, що скан-копії опрацьовані та дані про трудові відносини працівника актуалізовано.

Статус звернення «Скасовано виконання» означає, що звернення містить певні помилки, не опрацьовано та потребує повторного подання (опис причини відхилення вказано в реквізиті «Повідомлення»).

Інші статуси означають, що звернення знаходиться ще в опрацюванні фахівцями Пенсійного фонду.

Основними причинами скасування звернень з оцифрування трудових книжок є помилки, які допускають користувачі вебпорталу.

1. Це трапляється у випадках, якщо скановані копій документів:

  • не належать заявнику;
  • зроблені не з оригіналів документів або в чорно-білому форматі;
  • відскановані неналежним чином (обрізані дати, номери наказів тощо).

2. Наявне порушення вимог до оформлення трудової книжки:

  • відсутня скан-копія титульної сторінки трудової книжки;
  • відсутній підпис власника трудової книжки або запис про зміну ПІБ;
  • відсутня печатка установи або підпис відповідальної особи.

3. В електронній формі звернення в даних особи наявні помилки.

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ПФУ трудова книжка

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