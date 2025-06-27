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Антикорупційний комітет Ради обговорив роль ВАКС з міжнародними партнерами

17:30, 27 червня 2025
Обговорювали роль Вищого антикорупційного суду та Державної аудиторської служби, а також питання оборонних витрат.
Антикорупційний комітет Ради обговорив роль ВАКС з міжнародними партнерами
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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики обговорив роль Вищого антикорупційного суду та Служби координації боротьби з шахрайством, шляхи її подальшого розвитку, а також питання оборонних закупівель і корупційних ризиків у сфері оборонних витрат.

У Комітеті повідомили, що в режимі відеоконференції відбулася зустріч з представниками Комітету Європейського парламенту з бюджетного контролю.

Обговорення було у форматі обміну думками за участю голови Комітету з бюджетного контролю Європарламенту Нікласа Гербста, постійного доповідача CONT Даніеля Фрейда, представника Європейського бюро по боротьбі з шахрайством Ернесто Б’янкі, голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, голови підкомітету з питань адаптації законодавства України до права ЄС та виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері євроінтеграції Олексія Жмеринецького, інших народних депутатів та представників органів державної влади України.

На заході обговорювались ряд питань, зокрема, що становлять спільний інтерес, щодо ролі Вищого антикорупційного суду та ролі Служби координації боротьби із шахрайством, функції якої виконує Державна аудиторська служба України, та шляхів її подальшого розвитку, а також питання, що стосуються оборонних закупівель і корупційних ризиків у сфері оборонних витрат.

У ході зустрічі заслухано виступи, зокрема, Даніеля Фрейда, Ернесто Б'янкі, Анастасії Радіної, секретаря Комітету з питань бюджету Володимира Цабаля, Голови підкомітету з питань оборонних закупівель Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олени Хоменко, керівника апарату Вищого антикорупційного суду Богдана Крикливенко, заступника Голови Державної аудиторської служби України Владислава Марушевського.

Анастасія Радіна підкреслила про прагнення України до інтеграції з Євросоюзом та виконання міжнародних стандартів, а також про готовність з боку Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики й надалі вживати належних заходів, зокрема щодо забезпечення прозорості використання бюджетних коштів у сфері оборонних закупівель.

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