Антикоррупционный комитет Рады обсудил роль ВАКС с международными партнерами

Обсуждали роль Высшего антикоррупционного суда и Государственной аудиторской службы, а также вопросы оборонных расходов.

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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики обсудил роль Высшего антикоррупционного суда и Службы координации борьбы с мошенничеством, пути её дальнейшего развития, а также вопросы оборонных закупок и коррупционные риски в сфере оборонных расходов.

В Комитете сообщили, что в режиме видеоконференции состоялась встреча с представителями Комитета Европейского парламента по бюджетному контролю.

Обсуждение проходило в формате обмена мнениями с участием председателя Комитета по бюджетному контролю Европарламента Никласа Гербста, постоянного докладчика CONT Даниэля Фрейда, представителя Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Эрнесто Бьянки, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, председателя подкомитета по вопросам адаптации законодательства Украины к праву ЕС и выполнению международно-правовых обязательств Украины в сфере евроинтеграции Алексея Жмеринецкого, других народных депутатов и представителей органов государственной власти Украины.

На мероприятии обсуждался ряд вопросов, представляющих общий интерес, в частности роль Высшего антикоррупционного суда и Службы координации борьбы с мошенничеством, функции которой выполняет Государственная аудиторская служба Украины, а также пути её дальнейшего развития и вопросы, касающиеся оборонных закупок и коррупционных рисков в сфере оборонных расходов.

В ходе встречи были заслушаны выступления, в частности, Даниэля Фрейда, Эрнесто Бьянки, Анастасии Радиной, секретаря Комитета по вопросам бюджета Владимира Цабаля, председателя подкомитета по вопросам оборонных закупок Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Елены Хоменко, руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Богдана Крикливенко, заместителя председателя Государственной аудиторской службы Украины Владислава Марушевского.

Анастасия Радина подчеркнула стремление Украины к интеграции с Европейским Союзом и выполнению международных стандартов, а также готовность Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики и в дальнейшем принимать надлежащие меры, в частности по обеспечению прозрачности использования бюджетных средств в сфере оборонных закупок.

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