В ПФУ привели причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек

Основными основаниями для отмены обращений есть ошибки в сканкопиях документов, нарушение требований к оформлению трудовых книжек и неточности в электронной форме.

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Процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после подачи заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения относительно состояния его обработки. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Проверить состояние обработки документов о трудовой деятельности можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.

работодателю — в кабинете страхователя в разделе «Обращения» (отображаются все обращения работодателя по каждому работнику с указанием статуса обработки);

застрахованному лицу — в личном кабинете пользователя в разделе «Мои обращения».

Статус обращения «Выполнено» свидетельствует о том, что скан-копии обработаны, и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.

Статус обращения «Отменено выполнение» означает, что обращение содержит определённые ошибки, не обработано и требует повторной подачи (описание причины отклонения указано в реквизите «Сообщение»).

Другие статусы означают, что обращение ещё находится в обработке специалистами Пенсионного фонда.

Основными причинами отмены обращений по оцифровке трудовых книжек являются ошибки, допускаемые пользователями веб-портала:

1. Это происходит в случаях, если сканированные копии документов:

не принадлежат заявителю;

сделаны не с оригиналов документов или в чёрно-белом формате;

отсканированы ненадлежащим образом (обрезаны даты, номера приказов и т. п.).

2. Имеются нарушения требований к оформлению трудовой книжки:

отсутствует скан-копия титульной страницы трудовой книжки;

отсутствует подпись владельца трудовой книжки или запись об изменении ФИО;

отсутствует печать учреждения или подпись ответственного лица.

3. В электронной форме обращения в данных о лице содержатся ошибки.

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