В ПФУ привели причины отмены обращений по оцифровке трудовых книжек

Процедура полного завершения оцифровки трудовой книжки после подачи заявителем скан-копии документа подтверждается статусом обращения относительно состояния его обработки. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Проверить состояние обработки документов о трудовой деятельности можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке.
Статус обращения «Выполнено» свидетельствует о том, что скан-копии обработаны, и данные о трудовых отношениях работника актуализированы.
Статус обращения «Отменено выполнение» означает, что обращение содержит определённые ошибки, не обработано и требует повторной подачи (описание причины отклонения указано в реквизите «Сообщение»).
Другие статусы означают, что обращение ещё находится в обработке специалистами Пенсионного фонда.
Основными причинами отмены обращений по оцифровке трудовых книжек являются ошибки, допускаемые пользователями веб-портала:
1. Это происходит в случаях, если сканированные копии документов:
2. Имеются нарушения требований к оформлению трудовой книжки:
3. В электронной форме обращения в данных о лице содержатся ошибки.
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