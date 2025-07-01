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Україна втрачає 35% врожаю овочів через дефіцит сховищ на 1,1 млн тонн

19:14, 1 липня 2025
Україна через війну втратила сотні тисяч тонн потужностей зберігання овочів.
Україна втрачає 35% врожаю овочів через дефіцит сховищ на 1,1 млн тонн
Фото: Telegram / Віталій Коваль
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В Україні існує дефіцит приміщень для зберігання овочів, який становить понад 1,1 мільйона тонн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. За його словами, через війну було втрачено потужності для одночасного зберігання 281 тисячі тонн овочів, що призводить до втрати 35% врожаю через відсутність належних умов зберігання.

Коваль наголосив, що овочесховища відіграють ключову роль не лише у збереженні врожаю, а й у розвитку економіки. Вони дозволяють:

  • зберігати продукцію для продажу за вигіднішими цінами;
  • стримувати інфляцію;
  • підтримувати місцевих фермерів;
  • створювати нові робочі місця та поповнювати бюджет податками;
  • сприяти імпортозаміщенню та розвитку експорту переробленої продукції.

«Ми рухаємось до моделі агроіндустріальної країни, де не сировина, а перероблена продукція формує економічну вартість. Для порівняння: 1 гектар землі в Україні приносить у середньому 1000 євро експортної виручки, а до прикладу у Данії — це 15 000 євро. Наше завдання — скоротити цю різницю», – зазначив міністр.

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Мінагрополітики

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