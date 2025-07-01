Украина теряет 35% урожая овощей из-за дефицита хранилищ на 1,1 млн тонн

Украина из-за войны потеряла сотни тысяч тонн мощностей хранения овощей.

Фото: Telegram / Виталий Коваль

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В Украине существует дефицит помещений для хранения овощей, который составляет более 1,1 миллиона тонн, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль. По его словам, из-за войны были потеряны мощности для одновременного хранения 281 тысячи тонн овощей, что приводит к потере 35% урожая из-за отсутствия надлежащих условий хранения.

Коваль отметил, что овощехранилища играют ключевую роль не только в сохранении урожая, но и в развитии экономики. Они позволяют:

хранить продукцию для продажи по более выгодным ценам;

сдерживать инфляцию;

поддерживать местных фермеров;

создавать новые рабочие места и пополнять бюджет налогами;

способствовать импортозамещению и развитию экспорта переработанной продукции.

«Мы движемся к модели агроиндустриальной страны, где не сырье, а переработанная продукция формирует экономическую стоимость. Для сравнения: 1 гектар земли в Украине приносит в среднем 1000 евро экспортной выручки, а к примеру в Дании - это 15 000 евро. Наша задача - сократить эту разницу», - отметил министр.

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