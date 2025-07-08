Для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міністерством освіти і науки встановлені вагові коефіцієнти.

Фото: pmg.ua

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В Україні наразі продовжується вступна компанія. Для вступу замість традиційного ЗНО четвертий рік поспіль передбачено проведення національного мультипредметного тесту в комп’ютерному форматі. Бал НМТ для вступу і на контракт, і на бюджет для спеціальностей «Право» і «Міжнародне право» не може бути менше 150 балів. Про це повідомило видання Освіта.ua.

Зазначається, що для вступу на кожну спеціальність для усіх тестових предметів Міністерством освіти і науки (МОН) встановлені вагові коефіцієнти.

Для спеціальностей C3 «Міжнародні відносини», D4 «Публічне управління та адміністрування», D8 «Право», D9 «Міжнародне право», I1 «Стоматологія», I2 «Медицина», I3 «Педіатрія», I4 «Медична психологія», I8 «Фармація (за спеціалізаціями)» конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути менше, ніж 150 балів.

«Для всіх інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим, ніж 130 балів», – сказано у повідомленні.

У виданні додають, що ця вимога не розповсюджується лише на дітей загиблих військовослужбовців та поліцейських, померлих полонених чи військовослужбовців, визнаних безвісно відсутньою особою.

Нагадаємо, за підсумками основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, а троє досягли максимального результату з усіх чотирьох предметів.

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