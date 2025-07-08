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Бал НМТ для поступления и на контракт, и на бюджет для специальностей «Право» и «Международное право» не может быть меньше 150 баллов

16:10, 8 июля 2025
Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Министерством образования и науки установлены весовые коэффициенты.
Бал НМТ для поступления и на контракт, и на бюджет для специальностей «Право» и «Международное право» не может быть меньше 150 баллов
Фото: pmg.ua
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В Украине сейчас продолжается вступительная кампания. Для поступления вместо традиционного ВНО четвертый год подряд предусмотрено проведение национального мультипредметного теста в компьютерном формате. Бал НМТ для поступления и на контракт, и на бюджет для специальностей «Право» и «Международное право» не может быть меньше 150 баллов. Об этом сообщило издание Освіта.ua.

Отмечается, что для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Министерством образования и науки (МОН) установлены весовые коэффициенты.

Для специальностей C3 «Международные отношения», D4 «Публичное управление и администрирование», D8 «Право», D9 «Международное право», I1 «Стоматология», I2 «Медицина», I3 «Педиатрия», I4 «Медицинская психология», I8 «Фармация (по специализациям)» конкурсный балл для поступления и на контракт, и на бюджет не может быть меньше, чем 150 баллов.

«Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше, чем 130 баллов», – сказано в сообщении.

В издании добавляют, что это требование не распространяется только на детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом.

Напомним, по итогам основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года 2,4 тыс. абитуриентов получили 200 баллов хотя бы по одному предмету, а трое достигли максимального результата по всем четырем предметам.

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