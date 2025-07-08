В Украине впервые введут бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девочек 12–13 лет

С 2026 года в Украине начнется бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) в рамках национального Календаря профилактических прививок для девочек в возрасте 12–13 лет. Медицинские закупки Украины уже заключили контракт на поставку 9-валентной вакцины, которая защищает от 9 наиболее распространенных типов ВПЧ, из которых 7 являются высокоонкогенными. Об этом сообщили в Минздраве.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), типы вируса 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки в мире. Вакцинация рекомендована до начала половой жизни, поскольку именно тогда она наиболее эффективна.
Бесплатная вакцинация против ВПЧ уже проводится в 75 странах мира, а в целом вакцинация против этого вируса включена в национальные программы иммунизации 149 государств.
Почему это важно для Украины:
Первые поставки вакцины ожидаются в конце 2025 года.
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